Geen paniek bij Cambuur na achterstand: "Je merkte dat we de wedstrijd zouden winnen"

Issa Kallon maakte zich ook nooit zorgen over het resultaat. "Het was niet heel makkelijk, maar we hadden er vertrouwen in dat we zouden gaan winnen." Hij geeft daarbij de complimenten keeper Sonny Stevens: "Sonny stond fantastisch te keepen, die hield ons op de been."

Kallon kwam na een uur in het veld. "Het ging goed, het is altijd lekker om mijn team te helpen met een assist. Het was niet heel makkelijk, maar we hadden er vertrouwen in dat we zouden gaan winnen."

Goochelen

De manier waarop Kallon zijn assist gaf, kan hij zelf ook niet beschrijven. "Het was heel erg druk voor me, en ik dacht als ik schiet blokt hij hem . Dus ik was wat aan het goochelen, ik weet niet wat ik precies deed ", lacht Kallon. "Maar hij kwam perfect voor de voeten van Robert Mühren."

Door de winst staat Cambuur vooralsnog weer bovenaan in de eerste divisie. Verdiend, vindt Kallon. "Dat hebben we verdiend gezien hoe we afgelopen weken hebben gepresteerd. Heerlijk, dit is genieten. "