Spitse verliest met Oranjevrouwen oefenwedstrijd van Verenigde Staten

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen tegen de Verenigde Staten. Oranje ging in een oefenwedstrijd in Breda met 2-0 onderuit tegen de nummer 1 van de wereld. Dat was dezelfde uitslag als vorig jaar in juli bij de finale van het Wereldkampioenschap. Sherida Spitse uit Sneek stond in de basis en maakte de negentig minuten vol. Sisca Folkertsma uit Sloten bleef de hele wedstrijd op de bank.