Cambuur wint na achterstand ook van laagvlieger FC Den Bosch

De Leeuwarders hadden in de beginfase het meeste balbezit, maar het was Den Bosch dat de grootste kansen kreeg. Dat resulteerde in de 20e minuut dan ook in een voorsprong voor de bezoekers. Kevin Felida kon na een voorzet van Ryan Trotsman van dichtbij binnenschieten. Tien minuten later ontsnapte Cambuur zelfs aan een nog grotere achterstand toen Stevens een schot van Felida kon keren.

Vijf minuten voor rust kwam Cambuur op gelijke hoogte door een doelpunt van Giovanni Korte. De rappe aanvaller kon na een knappe dribbel met een boogballetje scoren.

Mühren doet het weer

Ook in de tweede helft had Cambuur het betere van het spel, maar het duurde lang voordat dat ook in de score tot uiting kwam. In de 65e minuut was het clubtopscorer Robert Mühren die na klaarleggen van Kallon de Leeuwarders op een 2-1 voorsprong zette.

Kallon zorgde er in de 76e minuut voor dat de Cambuur-overwinning definitief binnen was. De snelle vleugelspeler kwam alleen op doelman Van der Steen af en maakte dat met een schot in de hoek netjes af. Daarmee bepaalde hij ook direct de eindstand: 3-1.

Eerste plek

Door de overwinning staat Cambuur weer op de eerste plek in de eerste divisie. De Leeuwarders hebben 31 punten uit dertien wedstrijden. Een punt meer dan Almere City uit dertien wedstrijden heeft. De ploeg uit Almere kan Cambuur later vrijdagavond nog voorbij op de ranglijst, dat moeten ze wel winnen van nummer zes FC Volendam.