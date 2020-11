Habtamu de Hoop in It Polytburo: "Ik wil vooral jongeren aanspreken"

De inwoner van Easterein staat op de 10e plek van de conceptkandidatenlijst van de PvdA. Daarmee is hij de hoogstgeplaatste Fries. De Hoop wil Fryslân en zijn inwoners ook dienen. Naast de komst van de Lelylijn, de spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen via Drachten, de bescherming van het Waddengebied en het stimuleren van de werkgelegenheid wil Habtamu de Hoop zich in Den Haag ook inzetten voor woningen voor jongeren in het dorp waar ze vandaan komen. De ambitie van de PvdA is de komende 10 jaar een miljoen huizen te bouwen. Het grootste deel moet naar Fryslân toe, zegt De Hoop.