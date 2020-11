Waardebonnen voor de horeca in de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden: "Een steuntje in de rug"

De actie is nog maar kortgeleden bedacht, zegt Anton Klopwijk van de Zuivelhoeve in de straat. "De meeste winkels uit ons straatje mee. We geven een waardebon uit van 2,50 euro. Die kunnen de mensen inleveren bij de vier horecabedrijven in ons straatje." Later kunnen horecabedrijven die 2,50 terughalen op de ondernemers die het op moment nog wel aardig druk hebben.

"Daarmee hopen we ze een klein beetje een steuntje in de rug te geven, en we hopen dat de mensen niet alleen die 2,50 besteden, maar ook nog eens een bak koffie extra nemen", zegt Klopwijk.

Van levensbelang

"De horeca is in de hele stad van levensbelang. Wij hebben ze keihard nodig. Zodra de horeca of de musea of een bioscoop wegvalt, dan valt er zoveel reuring uit zo'n stad weg, dan zouden we het heel slecht krijgen", vervolgt Klopwijk. "Het is belangrijk dat de horeca blijft staan, want het zou zo'n dertig tot veertig procent van ónze inzet schelen. Ze zijn van levensbelang."

De reacties op de actie vanuit de horeca zijn er positief. "Het is natuurlijk leuk om met elkaar op te trekken, en als eentje het slecht heeft elkaar te gaan helpen. Dat doet iedereen goed denk ik. Het is ook een morele steun, hopen we."

'Er kunnen nog wel wat mensen bij'

Dat het té druk wordt in de Kleine Kerkstraat, ziet Klopwijk niet snel gebeuren. Hij legt nadruk op dat de coronaregels moeten worden opgevolgd, maar volgens hem kunnen er nog best een paar mensen bij in de Kleine Kerkstraat. "We moeten wel gezond en op afstand van elkaar blijven, maar er mogen best nog een paar mensen komen om een bonnetje op te halen!"