Vraagtekens bij SC Heerenveen voor duel met laagvlieger ADO Den Haag

SC Heerenveen had tegen RKC maar zo'n 30 procent balbezit, toch creëerde de ploeg veel kansen. Dat is het grote dilemma waar Johnny Jansen voor staat. "Ik vraag mezelf wel eens af: 'Wat wil ik nou eigenlijk?' Ik wil graag beter worden in balbezit, maar op deze wijze creëren we wel heel veel kansen. En dat is ook een kwaliteit van het elftal en dat moeten we blijven behouden."

Mitchell van Bergen

Na de wedstrijd tegen RKC (1-1) ging het na afloop over gemiste kansen. Met name aanvaller Mitchell van Bergen liet verschillende mogelijkheden onbenut. De kritiek op de buitenspeler is dat hij te weinig rendement uit zijn acties haalt. Jansen is het daarmee eens.

"Mitchell is deze afgelopen maandag nog bij me gekomen en verteld dat hij er enorm van baalt dat hij die kansen heeft gemist. Dinsdag waren we vrij en woensdag zei hij: "Ik ben er weer trainer!"

Jansen: "Er zijn spelers die van nature voor de goal altijd het overzicht houden en rustig blijven en weten waar de keeper staat. Mitchell heeft daar misschien wat meer tijd voor nodig om dat tot zijn kwaliteit te maken. Maar als hij dat eenmaal heeft, dan is hij ook top. Want Mitchell is iemand die drie, vier keer per wedstrijd één op één met de keeper kan komen en dat is een enorme kwaliteit."