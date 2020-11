Friese slachtoffers kindertoeslagaffaire: "Gemeenten moeten nu proactief handelen"

De Vries verloor haar baan, kon haar eigen bedrijf niet meer voortzetten en moest mentaal ook klappen verwerken. "Zelf nu ik weet dat het niet mijn schuld was, ben ik nog onzeker over de situatie."

Haar vriendin in de strijd heeft daar minder last van. Nijland: "De jaaropgaven waarin stond dat ik recht had op kinderbijslag zijn tot twee keer toe kwijtgeraakt bij de Belastingdienst. Ik heb honderd keer aan de bel getrokken, maar ze gaven niet thuis."

Uiteindelijk kreeg Nijland een fraudevinkje achter haar naam te staan. "Toen ben ik boos het belastingkantoor ingestapt. Een ambtenaar heeft toen samen met mij een bezwaarschrift opgesteld, waarna het weer goed gekomen is."