OM eist celstraffen tegen drie verdachten in Groene Ster-zaak

Het toen 18-jarige slachtoffer uit Groningen werd toen naar de Groene Ster in Leeuwarden gebracht. In de auto werd hij ondervraagd over een hennepdeal, waar duizenden euro's spoorloos bij verdwenen zijn. In het recreatiegebied werd de Groninger vastgebonden en zijn ogen en mond werden met ducttape dichtgeplakt. Hij werd geslagen en geschopt, met terpentine overgoten en uiteindelijk in een sloot gegooid. Het lukte hem om zichzelf te bevrijden.

Gevangenisstraffen

Een 20-jarige verdachte uit Leeuwarden is volgens het OM schuldig aan ontvoering en openlijke geweldpleging tegen het slachtoffer. Hij was op het moment van het plegen nog maar 19 jaar oud. Op advies van de reclassering eist de officier een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

Hoofdverdachten

Twee andere verdachten, een 33-jarige man uit Zwolle en een 27-jarige man uit Leeuwarden zijn volgens het OM schuldig aan ontvoering en het medeplegen van poging tot doodslag op het slachtoffer. Volgens de officier hadden deze twee mannen een vooropgezet plan om het slachtoffer te ontvoeren en te mishandelen om hem op deze manier onder druk te zetten en informatie te krijgen. De 27-jarige verdachte is volgens het OM hierin leidend en sturend geweest en de 33-jarige man was zijn rechterhand.

De officier eiste tegen de 33-jarige man uit Zwolle een gevangenisstraf van vijf jaar. Tegen de 27-jarige man uit Leeuwarden eiste de officier een gevangenisstraf van vier jaar met TBS en dwangverpleging.

De rechtbank doet op vrijdag 18 december uitspraak.