Hoge Raad stelt uitspraak in 'blokkeerfriezen'-zaak uit

Het gaat in deze zaak over het wel of niet in stand houden van de taakstraffen die zijn opgelegd aan zes Friese actievoerders. Ze hebben op 18 november 2017 op de A7 tussen Joure en Heerenveen demonstranten tegen zwarte piet tegengehouden. Hierdoor konden de demonstranten niet naar Dokkum, waar de landelijke intocht van Sinterklaas was. De advocaat-generaal heeft op 13 oktober het advies gegeven aan de Hoge Raad om de taakstraffen in stand te houden.