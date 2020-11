Friese FvD-fraksjevoorzitter: 'Als Baudet bij de partij blijft, stap ik op'

De afgelopen dagen stapten vier van de tien Eerste Kamerleden en meerdere Statenleden uit andere provincies uit de partij. Donderdagavond maakte partijprominent Annabel Nanninga al bekend dat ze uit de partij stapt. Dat deden de nummers 3 tot en met 5 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen ook.

In de verklaring zegt de Friese FvD-afdeling dat ze wel zijn geraakt door de ontwikkelingen, maar dat ze 'constructief' werken aan een 'mooier Fryslân'. "Met hoofd én hart, zonder haat, uitsluiting of misplaatste bejegening van welke medeburger dan ook."

"Ontwikkelingen schadelijk voor de partij"

De ontwikkelingen binnen de partij doen Goudzwaard en de andere Statenleden echter veel pijn. Goudzwaard: "Wij zijn bij de partij gekomen omdat wij geloven in het partijprogramma. De ontwikkelingen van de afgelopen week zijn zeer schadelijk voor de partij en dat gaat ons allemaal aan het hart."

De Friese fractievoorzitter is dan ook niet te spreken over het handelen van het landelijke partijbestuur. "Zij hadden veel doortastender moeten handelen."

Vergadering

Vrijdagmiddag kwam de Friese FvD-fractie bijeen om hun vervolgstappen te bespreken. Daarin kwam één ding heel duidelijk naar voren: "Wij moeten zorgen dat wij de focus houden op ons werk. Ik ben benieuwd wat er staat als de stofwolken neerdalen, maar wij zijn erg blij met elkaar als fractie en willen met elkaar verder", zegt Goudzwaard. Dat blijven de Statenleden voorlopig doen onder de naam Forum voor Democratie.

Geschrokken van brief

Over Thierry Baudet is Goudzwaard echter minder te spreken. Naast het fractiestatement maakte hij ook een persoonlijk statement, naar aanleiding van de brief van Nicki Pouw-Verweij. In die brief zei Pouw-Verweij, de nummer drie op de landelijke kandidatenlijst van Forum, dat Baudet in complottheorieën gelooft en geradicaliseerd is. "Ik ben daar zo van geschrokken dat ik mij niet langer kan verbinden met Thierry Baudet."

In die boodschap volgen de andere vijf Friese Statenleden vooreerst niet. Goudzwaard: "Zij staan er anders in. Zij kiezen ervoor om het stof eerst te laten neerdalen en beraden zich daarna verder op hun standpunt. Dat respecteer ik volledig."

Als Baudet blijft, stapt Goudzwaard op

Als Baudet ervoor kiest om bij de partij te blijven, stapt Goudzwaard in ieder geval op. "Dan is er geen ruimte meer voor mij. Daar geloof ik niet meer in." Of de andere Statenleden hem dan volgen, moet nog blijken. "Dat is nog speculatief. We moeten eerst kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren."