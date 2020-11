HEA! Fluiten en zingen in Scharl

Sjoerd Bleeker helpt zijn zoon Bruno regelmatig met klusjes die in en om z'n 'nieuwe' huis in Scharl moeten gebeuren. Dit keer komt er alleen niet zoveel van terecht, want de muziek neemt het over. Toevallig belt Mirjam Timmer van Twarres, zodat Bruno zijn nieuwe lied niet langer geheim kan houden. Vader Sjoerd, de broer van de bekende volkszanger Doede Bleeker (gestorven in 2018), is niet zo muzikaal, zegt hij zelf. Maar volgens Bruno kan zijn vader wel heel goed fluiten.