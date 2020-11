Titelverdediger Letitia de Jong start op NK sprint, maar zonder verwachtingen

Een van de favorieten is dus Femke Kok. Dat ziet ze zelf ook, alleen denkt ze wel dat Jutta Leerdam een grotere kanshebber is. "Er zijn genoeg meisjes die kans maken, maar ik denk dat Jutta de grootste favoriet is. Ik denk wel dat de meeste druk bij haar ligt."

Dat ze een van de favorieten is, is logisch omdat Kok de Nederlands kampioene op de 500 meter is en zilver won op de 1000 meter. Toch vindt ze het zelf vreemd. "Het is zo gek om jezelf favoriet te noemen. Dat is wel een apart gevoel."