Omrop TIP: Fragmenten uit Abe Lenstra bij Willem Duys

Dit weekend is de Fryslân DOK 'Dûnser mei de bal 100 jier Abe Lenstra' te zien bij NPO2 en Omrop Fryslân, met bijzondere archiefbeelden. Ook beelden uit een teruggevonden aflevering van 'Voor de Vuist weg' van Willem Duys met Abe Lenstra, van de AVRO op 1 januari 1971. Abe was net 50 geworden en had 's middags nog een wedstrijd met oud-internationals gespeeld. Van Abe werd vaak gezegd dat hij een moeilijke, stugge man was. In het gesprek met Duys laat hij zich van een heel andere kant zien.

Ter gelegenheid van de hondertste geboortedag van Abe Lenstra gaf de AVROTROS toestemming om het hele interview eenmalig uit te zenden. Op vrijdag 27 november, de geboortedag van Abe Lenstra, om 20.15 uur is het interview bij Omrop Fryslân TV te zien.

Een heel andere man

Piter Tjeerdsma, programmamaker bij Fryslân DOK: "Het is een bijzonder interview. Binnen tien minuten weet Willem Duys ús Abe uit zijn comfortzone te halen. We zien een heel andere man als wat mensen verwachten. Er ligt ook een voetbal, en Willem Duys vraagt Abe om de bal even hoog te houden. Dat doet hij, en ze krijgen de zaal aan het lachen. Dat wij dit als Omrop uit mogen zenden, geeft Fryslân de unieke kans om dit interview uit het nationale omroeparchief terug te kijken."