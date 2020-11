Freedsmerk over Forum voor Democratie en Baudet: "Net kleine kinderen!"

Het nieuws over Forum voor Democratie en Thierry Baudet volgde elkaar afgelopen week in hoog tempo op. Bijna ieder uur waren er nieuwe ontwikkelingen. Wat betekent dit voor FvD en Baudet, maar ook voor het vertrouwen in de politiek? De bezoekers van de Leeuwarder vrijdagmarkt gaven de partij en haar leider flink de wind van voren: "Het zijn net kleine kinderen!