Vervolgonderzoek naar verbinding Randstad - Noorden: Lelyline een van de twee opties

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en de regio kijken met elkaar naar de mogelijkheden. Daarbij moet ook worden gekeken naar het profijt voor wonen, werken en recreëren in de regio.

Uit onderzoek eerder dit jaar is gebleken dat een Lelylijn tussen de 4 en 6 miljard kost. Maar het bestaande spoor verbeteren zou even duur of duurder zijn.

Minder last van storingen

Een betere verbinding betekent een kortere reistijd, maar de verbinding moet ook robuuster. Het treinverkeer naar Leeuwarden en Groningen gaat nu over de smalle corridor Zwolle-Meppel. Als daar een storing is, en die is er regelmatig, moet iedereen met een vervangende bus. De Lelylijn zou dat probleem verhelpen.