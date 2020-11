GGD: Aantal besmettingen stabiel; drukte in winkelstraten verwacht

Het aantal besmettingen onder zeventigplussers blijft zorgelijk hoog volgen GGD Fryslân, maar stijgt niet meer. Er waren de afgelopen week 87 besmettingen, tegen de week ervoor 104. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen daalde van 65 naar 47.

Er zijn 94 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar positief getest. Vorige week verdubbelde dit aantal (van 47 naar 101).

Het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties bedroeg 7946, iets meer dan de 7585 van vorige week.

Winkelen voor de feestdagen

Met het oog op de feestdagen maken de Veiligheidsregio en GGD Fryslân zich zorgen over grote stromen winkelend publiek dat onvoldoende afstand kan houden. De verwachting is dat dit jaar veel mensen cadeaus gaan kopen.

"We beseffen dat de mensen in deze tijd toch al beperkt zijn in de mogelijkheden om leuke dingen te doen en dat ze thuis Sinterklaas of Kerstmis willen vieren en willen uitpakken met cadeautjes", zegt directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio. "Maar dat betekent wel dat het druk kan worden in de winkelstraten. We roepen iedereen daarom op te kiezen voor de rustige momenten of in rustiger plaatsen."