Petitie van dorpsbelang Goutum tegen woningbouw De Hem 700 keer getekend

Het nieuw te bouwen buurtschap is onderdeel van de Súdlannen, de nieuwbouw aan de zuidkant van de stad Leeuwarden. Eerder maakte Milieudefensie al bezwaar tegen de bebouwing daar, dat zou desastreus zijn voor de weidevogels. Milieudefensie heeft daarover ook een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Er leven tientallen weidevogelpaartjes in het gebied. Het gaat in totaal maar om een weidegebied van acht bunder, maar dat laat volgens de bezwaarmakers juist de noodzaak zien: dat vogels er zo dicht op elkaar leven.

Vrijwilligers hebben daarnaast de afgelopen jaren veel gedaan om de weidevogels in het gebied te beschermen. Zo zijn er hekken geplaatst om predatoren zoals steenmarters en katten op afstand te houden.

Laatste groen behouden

Nu vraagt ook het dorpsbelang van Goutum aan de gemeenteraad om af te zien van bebouwing. "Met name omdat er in Leeuwarden voldoende bouwlocaties zijn die verder zijn in de ontwikkeling, zoals Middelsee en Blitsaerd. Daarmee kunnen we de laatste groenruimte aan de zuidkant van Goutum besparen."