VIDEO: Henk is weginspecteur op de Afsluitdijk: "Mensen springen me wel eens om de hals."

De verschillen tussen een gewone snelweg en de snelweg op de Afsluitdijk zijn groot. "Dit is als het ware een weg op zee en daarom heb je veel meer met de weeromstandigheden te maken. Het waait hier harder, je hebt soms te maken met kruiend ijs, sneeuw en het zicht kan hier zeer slecht zijn. Het is hier grilliger dan op andere snelwegen in Nederland. Bovendien kun je het verkeer niet even om laten rijden. Als er iets gebeurt op de Afsluitdijk, staat alles meteen muurvast."



Voor De Jong is dat de charme van dit werk: "Het is heel uitdagend. Soms zijn mensen boos, omdat ze lang moeten wachten voor een kapotte brug. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen mij om de hals sprongen, omdat ze zo blij zijn om mij te zien. Dat is niet altijd de bedoelding, maar een stukje waardering is natuurlijk wel fijn, haha."