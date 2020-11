Fietsers op leeftijd testen 25 nieuwe routes door Fryslân

Het gaat nu nog om testroutes. In zo ongeveer alle Friese gemeenten zijn die zogeheten Doortraproutes, gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeentes. Maar om uit te vinden wat goed gaat en wat minder goed, moeten de routes getest worden. "We hebben al heel veel mensen gevonden die de routes voor ons getest hebben", vertelt Karin Broer.

Lastige punten aangeven

Kortgeleden is er een nieuwe route gekomen bij Dronryp, die loopt van MFA d'Ald Skoalle naar Hilaard, Deinum en terug naar Dronryp. Bij het Moundersplak bij de molen van Dronryp staan Jetty de Vries en Karin Broer vrijdag om de 'testfietsers' te ontmoeten. "Dan vragen we ze om aan te geven wat nou de lastige punten waren op die route." Ze geven ook tips over fietsen in de winter.

In totaal zijn er al 670 beoordelingen voor de 25 routes. Broer: "We vragen altijd wat lastige situaties waren, daarover krijgen we wel wat opmerkingen. De route in Oosterwolde is heel goed beoordeeld, het is ook een heel mooie route. Maar een rotonde daar vonden veel mensen heel lastig."

Aan de hand van de opmerkingen worden routes waar mogelijk nog aangepast. Volgend jaar brengt de Fietsersbond de definitieve routes naar buiten.