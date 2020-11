Friezen fietsen naar Den Haag voor rechtszaak tegen Shell

Ook fietsers vanuit Groningen, Deventer, Utrecht en Eindhoven doen mee om Milieudefensie te steunen. In totaal eisen 17.000 mensen dat Shell veel meer aan het klimaat doet. Deelnemers bepalen zelf hoe lang ze meefietsen.

Voorbeeld van Urgenda volgen

Een van de organisatoren, Dirk Kuiken uit Oentsjerk, denkt dat een rechtszaak wel haalbaar is. "Er zijn wel mogelijkheden. Van de Urgenda-zaak zei ook iedereen: dat wordt helemaal niets. Die hebben ze toch gewonnen en nu moet de Staat aan de bak. De advocaten hebben goede hoop dat dat no ook zo is."

Bij die Urgenda-zaak werd de Staat verplicht door de Hoge Raad om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. In de zaak tegen Shell is de inzet dat Shell z'n koers verandert en voldoet aan het Akkoord van Parijs.

De fietsers doen er drie dagen over om in Den Haag te komen. Lutz Jacobi van de Waddenvereniging, een van de mede-eisers, geeft zaterdag op het Zaailand in Leeuwarden het startschot.