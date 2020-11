100 jaar Abe Lenstra: "Hij beheerste eigenlijk alles"

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Maradona stond Abe niet zo in de schijwerpers. "Abe was ook wel een vedette, maar Maradona was dat wereldwijd. Abe werd ook aanbeden, maar veel minder grootschalig. Dat is onvoorstelbaar. Abe was heel nuchter en is eigenlijk altijd een nuchtere Fries gebleven. Toen hij in Enschede speelde, stonden er groepen mensen voor z'n deur en kwamen er bussen voor z'n huis langs om te zien waar hij woonde. Maar hij veranderde er niet van. Hij bleef altijd zichzelf, waarbij z'n familie hem ook steunde."

Lenstra stopte in 1963 als actief voetballer. In 1977 heeft hij drie hersenbloedingen gehad, maar daarvan herstelde hij redelijk goed, zegt Mast. "Hij kon later weer een beetje lopen, het ging eigenlijk steeds een beetje beter. Zijn overlijden in 1985 kwam heel onverwacht. Dat kam ook niet door die hersenbloedingen, maar door een harstilstand. Dat kwam heel onverwacht, hij heeft daarvoor nog heel wat mooie jaren in Heerenveen gehad met zijn vrouw Hiltje."