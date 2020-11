Waddenvereniging blij met stappen minister tegen nieuwe containerramp

Kuipers is vooral blij dat er eindelijk iets gebeurt. "Beide routes zijn echt onveilig. De Onderzoeksraad Voor de Veiligheid zei dat de Nederlandse overheid het Waddengebied niet goed beschermt. De overheid moest een veel actievere houding aannemen en dat doet ze nu. Bijna alle aanbevelingen worden overgenomen."

Zoe-akkoart

Maar niet alles lukt direct: sommige maatregelen moeten in internationaal verband worden afgesproken. Bijvoorbeeld om de grote containerschepen veiliger te maken en betere controles op het vastzetten van de containers. "De minister schrijft dat ze de komende jaren internationaal invulling gaat geven aan de maatregelen. Dat zijn mooie woorden, maar wij pleiten voor een soort Zoe-akkoord: met alle partijen een akkoord sluiten om deze aanbevelingen langjarig na te streven."

Want Nederland, Duitsland en Panama (het land van de MSC Zoe) hebben nu de containerramp meegemaakt, zegt Kuipers, maar voor die internationale aanpak moeten alle landen met schepen meewerken. "Dat is iets van de lange adem. Als er in het verleden iets gebeurde, kwam er een pact om allerlei maatregelen uit te voeren. Daarom willen wij nu ook alles vastleggen in een Zoe-akkoord. Nederland moet er heel hard aan trekken om alles uit te voeren wat hierin staat. Daarom moet alles worden worden afgesproken met onder andere reders en andere overheden."

"Ik slaap nog niet helemaal gerust"

Kuipers is dus grotendeels blij met de acties van de minister, maar ze mist wel iets: "Je kunt nooit een ramp helemaal voorkomen. Als al die lading in zee ligt, moeten we ook goed voorbereid zijn. Daarom moet er een rampenbestrijdingsorganisatie komen, die de schade kan beperken door alles zo snel mogelijk op te ruimen. Daarvoor liggen er al anderhalf jaar lang aanbevelingen. Ik vind het zorgwekkend dat er twee jaar na de ramp nog geen concreet plan ligt hoe je met containerschepen om moet gaan. Ik slaap nog niet helemaal gerust."