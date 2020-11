Ooststellingwerf wil meer monumenten en meer draagvlak voor erfgoed

In 2019 heeft de gemeente een enquête gehouden onder eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het bleek dat er niet veel enthousiasme is voor de bestaande subsidieregeling. De drempel moet lager. Nu is er te veel ingewikkeld papierwerk nodig, en bij lange projecten bestaat bovendien het risico dat subsidies worden misgelopen.

Ook moeten er jonge monumenten bij op de lijst komen. Het zijn er twaalf, maar het college wil nog niet zeggen om welke plannen het gaat, omdat dat zorgvuldig en in overleg moet gebeuren. De gemeente verwacht geen financiële problemen vanwege de toevoeging van nieuwe monumenten.

Draagvlak voor erfgoed

Verder moeten historische graven en graftrommels beter beschermd worden, vindt het college. Ook moet het onderwijs meer worden betrokken bij het erfgoed en moet er meer op de Open Monumentendag worden ingespeeld.