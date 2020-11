Opsterland wil dorpen stimuleren zelf vuurwerkshows te organiseren

Gemeente Opsterland wil in een voorstel dorpen stimuleren om zelf vuurwerkshows te organiseren. Vanwege het verbod op consumentenvuurwerk mogen inwoners zelf geen vuurwerk afsteken. Het college verwacht dat een centrale vuurwerkshow kan bijdragen aan de cohesie in dorpen. Ook levert één show minder overlast op en is de kans veel kleiner dat er mensen gewond raken.