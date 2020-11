Twijzelerheide krijgt één nieuw gebouw voor het onderwijs en de kinderopvang

"Wij hebben als gemeente het beleid dat wanneer we kijken naar een nieuwe locatie voor onderwijs, we het zoveel mogelijk bij elkaar willen zetten. Dus bijvoorbeeld de kinderopvang en peuters bij de basisschool. Zo krijg je een mooie doorgaande leerlijn voor kinderen", zegt wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen. "In totaal gaat het om een bedrag van zo'n 2,9 miljoen, zoals het nu lijkt."

Dorpshuis en sportclub

De wethouder noemt het een flinke meevaller. Maar het eerdere plan om de school ook samen met het dorpshuis en een sportaccommodatie onder één dak te brengen in een 'multifunctioneel centrum' lukte niet. Spoelstra: "Het dorp wilde eigenlijk nog meer clusteren. Er is veel inspanning voor geleverd, dat is hartstikke mooi. Alleen is het te duur, de financiële ruimte is er momenteel niet. In de beste situatie zou je alles wel bij elkaar willen hebben. We hebben niet alleen naar het financiële plaatje gekeken, maar ook naar het draagvlak. En op sommige punten was er wel wat weerstand vanuit het dorp."

Investering

Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om zich voorlopig alleen op het onderwijs te richten. "We gaan voor een IKC, een 'integraal kindcentrum'. Maar we blijven wel in gesprek met het dorpshuis en de voetbalclub. Het dorpshuis verliest een belangrijke huurder door de verhuizing. Daar moet nog een oplossing voor worden gevonden, waar het dorp ook achter staat. Het was het mooist geweest als echt alles op één locatie was gekomen, dus daar zal vast wel enige teleurstelling over zijn. Maar op de langere termijn is dit al een grote investering voor Twijzelerheide."