Grote aanpak buurtpreventie Skoatterwâld voor leefbaarheid

"Het is hier niet onveilig, maar dat willen we hier graag zo houden", zegt Anne van der Meer van de wijkraad. "We beginnen met WhatsApp-buurtpreventie, zodat we elkaar via de telefoon kunnen alarmeren als er wat is. Bijvoorbeeld als iemand vermist is, of als er diefstal is. We hebben een website opgezet voor de wijk voor het beheer van de verschillende groepen die er in de wijk zijn." Er is ook overleg geweest tussen de wijkraad met politie en gemeente.

Leefbaarheid

Maar dat is niet het enige. "We hebben ook spandoeken opgehangen en er worden ook brieven verspreid. De aanmeldingen komen snel binnen, ik denk dat we nu bijna 400 deelnemers hebben. Maar er zijn ook wel 2.000 huizen, dus er kan nog wel wat bij. Leefbaarheid is een belangrijk thema, zo'n buurtpreventie is daar één onderdeel van. Maar ook AED's horen er bijvoorbeeld bij."