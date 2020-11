Onderzoek naar migratie Waddeneilanden: Vlibiza voor oude rijkelui?

Het blijkt dat de bevolking van de Waddeneilanden de afgelopen 20 jaar veel te maken kreeg met vergrijzing en ontgroening. Nieuwkomers, en helemaal de nieuwkomers uit de Randstad, zijn vaak ouder dan de mensen die de eilanden verlaten. Ook zijn deze nieuwkomers rijker. De groep die de eilanden verlaten bestaat vaak uit gezinnen met kinderen of eenpersoonshuishoudens.

Geen gentrificatie

Er is gekeken of er sprake is van 'gentrificatie'. Dat betekent dat er door het opwaarderen van een omgeving rijkere mensen komen wonen en dat de minder rijke mensen verdwijnen. Maar feitelijk is er geen 'gentrificatie' op de Waddeneilanden, zegt Schroor. De bevolking is honkvast: van de inwoners die er in 2018 woonden, woonde 75 procent ook al in 2000 op de eilanden. "Dat rijkere mensen de wat armere eilanders naar achteren duwen, dat is niet zo. Er kwamen weleens signalen uit die richting. En er is ook wel wat verdringing, maar dat zit toch in andere dingen", zegt Meindert Schroor. Dan gaat het bijvoorbeeld om de woningmarkt. Het is voor gezinnen bijvoorbeeld vaak moeilijk om een woning te vinden.

Toeristensector

Er zijn wel verschillende inkomens. Schroor: "We hebben de migratie onderzocht en het blijkt wel dat er meer rijkere mensen naar het eiland gaan. Maar zij zijn toch niet zo rijk als de eilanders zelf. In doorsnee horen de Waddengemeenten tot de rijkste gemeenten. Dat heeft natuurlijk ook met de toeristensector te maken."

De groep van jongeren is erg dynamisch, geeft hij aan. "Het zijn vaak de rijkere mensen uit de Randstad die ook wat ouder zijn. Er is wel veel behoefte aan jonge werknemers op de eilanden, maar andersom zijn er ook jongeren die op het vasteland studeren, bijvoorbeeld."