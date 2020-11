Henk de Jong: "Den Bosch is lastige tegenstander, onderschat hem niet"

De Jong: "Daar heb ik het wel over gehad met de ploeg. We moeten altijd honderd procent geven en scherp zijn, want anders kunnen alle ploegen van ons winnen. FC Den Bosch is een lastige tegenstander. Ik heb ze zien spelen tegen De Graafschap. Ze hadden wat blessures, maar er komen weer jongens terug. Het besef bij de jongens is er om deze tegenstander niet te onderschatten."

"Gerald van den Belt is de beste"

Henk de Jong is niet blij met het mogelijk opstappen van financieel directeur Gerald van den Belt. "Gerald moet binnen de organisatie van Cambuur blijven. Hij is een van de beste bestuurders van Nederland. Zo'n man krijg je nooit weer. Hij is met Ard de Graaf al tien jaar bezig bij Cambuur. Zulke mensen moeten binnenboord blijven. Als hij weggaat, zou dat erg vervelend zijn. Gerald is de stabiele factor binnen Cambuur."

De Jong denkt niet dat hij nog invloed kan uitoefenen op het bestuur om Van den Belt binnen te houden. "Dat heeft geen nut. Ik ken de mensen die dit bepalen niet eens. Het gaat mij om Gerald. Een rustpunt voor mij als trainer. Als hij wegvalt, zou ik dat erg vervelend vinden. "