Campus Fryslân derde beste 'university college' van Nederland

Campus Fryslân in Leeuwarden wordt door de Keuzegids bestempeld als derde beste 'university college' van Nederland. Daarnaast is de bacheloropleiding 'Minorities & Multilingualism', minderheden en meertaligheid, op de universiteit van Groningen bestempeld tot een van de beste vijf opleidingen van Nederland. Het Fries is onderdeel van deze studie, het wordt daar vandaag-de-dag aangeboden als 'Frisian track'.