Operaasje Fryske Flagge: Jan Drost is de koning van Kuşadası, Turkije

Na veel te hebben gewerkt als kleine zelfstandige, is Jan Drost 'half aan het rentenieren'. Hij zegt zelf niet meer heel fanatiek aan het werk te zijn, maar hij doet de mooie dingen nog wel, hij probeert de krenten uit de pap de halen. En via zijn werk is hij ook in Turkije terecht gekomen.

"Ik heb een eigen bouwkundig adviesbureau, dan kom je ook wel in contact met beleggers en investeerders. Dat is eerst een beetje in Nederland, maar die mensen hebben ook weleens interesse in een vakantiepark in het buitenland. Zo ben ik eigenlijk in Turkije gekomen." Op dit moment kan Jan daar ongeveer de helft van het jaar doorbrengen. Een soort van overwinteren noemt hij het, maar dan net even anders. "We doen het een beetje anders dan anders: in de winter en zomer zijn we hier, en in het voor- en najaar zijn we daar."

Een paradijs

En waar is daar? Op de foto lijkt het bijna wel een paradijsje. Jan vertelt over hoe hij het plekje tegen is gekomen. "Ik zat in onroerend goed, waarmee ik een modelwoning in een failliet vakantiepark tegenkwam. Die woning leek me wel wat." Dat is nu zo'n vijftien jaar geleden. "Nu zitten we in een parkje met tien woningen, en dat is een klein paradijsje." Het huis staat bovenop een berg, in een rustige omgeving, maar met tien minuten rijden sta je in het levendige Kusadasi.

Wanneer hij in Turkije is, heeft Jan ook altijd trots de Friese vlag wapperen. "Als we er zijn, heb ik altijd prominent de vlag op de hoek. Dan ben ik daar een beetje een kleine koning, want Willem-Alexander doet dat ook." En niet alleen bij het huis, maar ook op Jan's bagage zijn de 'pompeblêden' te zien. "Ten eerste is dat een mooi herkenningspunt wanneer je bij de lopende band op Schiphol bent, maar het is ook altijd zo dat mensen dan zeggen 'o, weer terug naar het vaderland'. En zo voelt dat ook."