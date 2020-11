Met liefde gestoofd: ideeën en een leasepan voor een plasticvrij leven

Daarom deed Anja Haga een oproep op Facebook, op zoek naar restaurants die er al mee bezig zijn. "Ik heb het nog niet ontdekt, dus ik dacht: misschien is er iemand die weet waar ik zoiets kan bestellen," zegt Haga. Op zo'n drie kwartier rijden van Dokkum is er een restaurant die er al wel over heeft nagedacht. Je brengt je eigen pan mee van huis, en Eetcafé Nooitgedagt in Harlingen doet er eten in.

Pan mee

Het kan voor mensen wel een drempel zijn om met een eigen pan naar een restaurant te lopen, maar volgens Haga helpt het als restaurants zelf duidelijk maken dat het gewoon kan: "Als ze alles gewoon in karton doen of aangeven dat je je eigen pan kunt meenemen, dan hoeft de persoon die zich er ongemakkelijk bij voelt, er ook niet om te vragen. Dan is dat gewoon al zo."