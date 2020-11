Natuurschade door stikstof neemt af op platteland, maar niet in natuurgebieden

De bomen staan met name op de zandgronden in Zuidoost-Fryslân en Gaasterland, maar er is ook gekeken naar Noordoost-Fryslân. Op het platteland van Zuidoost-Fryslân zijn de stikstofeffecten op grote schaal afgenomen. In Gaasterland, Noordoost-Fryslân en de dorpen zie je lokaal dat het aantal korstmossen dat het goed doet op veel stikstof aan het toenemen is.

Bij natuurgebieden is de stikstofbelasting wel afgenomen, maar niet genoeg om een verschil te maken. De natuur daar heeft nog steeds last van te veel stikstof. Dan gaat het bijvoorbeeld om het Drents-Friese Wold of de bossen van Gaasterland. Daar neemt het aantal mossen af dat niet goed over stikstof kan.

Teveel stikstof

Teveel stikstof in de natuur betekent dat sommige zeldzame soorten planten, insecten en uiteindelijk ook vogels verdwijnen die al heel lang bij Fryslân horen en die arme grond nodig hebben. Stikstof verstoort die balans waardoor bijvoorbeeld grassoorten de overhand krijgen die het wel goed doen op een rijk stikstofdieet. Om de vinger aan de pols te houden wordt er op toegezien hoeveel mest met name melkveehouders produceren, want zij hebben een groot aandeel in het ontstaan van stikstof.