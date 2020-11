Onbekende litho's ontdekt van Gerrit Benner

De litho's, op steen gezet werk dat met een chemisch procedé afgedrukt wordt, zijn expressionistische landschappen, neergezet met een paar streken. Adema kwam de werken op het spoor door een bevriende galeriehouder in Amsterdam . Die wees Adema op het werk van de lithodrukker, een meesterprinter van kunstwerken en hij had deze vijf litho's nog staan.

Aldtsjerk en Australië

"Ze zijn uniek, omdat ze ook het watermerk van de meesterprinter hebben en zijn naam, Fred Genis, staat achterop", zegt Adema. Genis heeft werk van verschillende kunstenaars wereldwijd afgedrukt, zoals van John Cage, Lucebert, Willem de Kooning en dus van de Friese kunstenaar Benner. Hij werkte en woonde onder andere in Amerika, Brazilië en ook in Aldtsjerk. Later emigreerde Genis naar Australië. Adema zocht contact met hem en vroeg naar de lito's en of Genis ze ook wilde signeren Dat heeft hij gedaan waarna Adema tot aankoop overging.

Digitaliseren

De pas ondekte litho's van Benner zijn vanaf volgende week vrijdag te zien in de galerie van Adema. Hij is blij met zijn nieuwe aanwinsten. "Een stuk of vier heb ik nooit eerder gezien, niet in de boeken, niet in exposities en ook niet op internet. Dat is heel bijzonder. Ik wil niet alles in één keer verkopen als iemand met een grote zak met geld zegt: Geef ze mij maar. Ik vind het leuk dat iedereen ervan kan genieten." Adema wil de litho's digitaliseren, zodat ze gedownload kunnen worden van zijn website.