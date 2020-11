De Fryske Marren haalt volgend jaar zelf oud papier op

Gemeente De Fryske Marren zal in het vervolg zelf het oud papier in de gemeente ophalen. Tot en met december wordt het oud papier op een deel van de routes nog door scholen en verenigingen opgehaald, maar in verband met de lagere prijs voor oud papier kan dat daarna niet meer uit. Alle inwoners van de gemeente krijgen gratis een oudpapiercontainer, die vanaf 2021 één keer in de vier weken wordt geleegd.