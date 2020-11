SC Cambuur betaalt hoge prijs voor terugkeer Ype Smid

Opstappen Gerald van den Belt

Volgens commissaris Jan Koster staat een terugkeer van Ype Smid voor 100 procent vast. "Ype wordt voorgedragen door het Stichtingsbestuur en vervolgens moet diezelfde Stichting daar een besluit over nemen. Als Ype aan wordt genomen, dan trek ik mijn conclusie en stap ik meteen op", aldus Koster.

Niet alleen Koster stapt op, ook Harry van der Zee stapt uit de raad als maandag duidelijk wordt dat Smid de voorzitter wordt. Waarom de raad het niet ziet zitten met Ype Smid, daar is Koster niet duidelijk over: "Daar hebben we belangrijke argumenten voor, maar ik wil daarover niet in detail treden".

De kans is heel groot dat directielid Gerald van den Belt maandag bekend zal maken dat hij Cambuur zal verlaten.

Voorzitter van het Stichtingsbestuur, Ceen Anceaux, heeft in de Leeuwarder Courant gezegd dat het hem niet bekend is dat Smid voorzitter wordt en dat hij ook niets weet van het vertrek van wie dan ook. Toch is de voordracht van Smid een van de agendapunten van de algemene vergadering van komende maandag.