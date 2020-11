Afgelopen 24 uren 75 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân; één persoon overleden

De meeste nieuwe gevallen werden gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân (17) en in Leeuwarden (14). Er is één persoon overleden in de gemeente Heerenveen. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames bij gekomen.

Landelijk

Landelijk zijn er 4.506 nieuwe besmettingen bij gekomen. Dat zijn er ongeveer 500 minder dan woensdag. Het totaal van het aantal bevestigde besmettingen in Nederland kwam donderdag boven de half miljoen uit. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 503.000 mensen positief getest.