Habtamu de Hoop dolblij met plek op PvdA-kandidatenlijst: "Waanzinnig hoog!"

De Hoop is de hoogst genoteerde Fries op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. De 22-jarige zit voor de PvdA in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Landelijk werd hij bekend als presentator van Het Klokhuis, maar hij verkiest de politiek nu boven het presenteren.

Op sociale media schrijft De Hoop dat hij in zijn leven veel geluk heeft gehad. Als baby werd hij te vondeling gelegd in Ethiopië, waarna hij werd geadopteerd. Met liefde groeide hij op in Fryslân en die liefde wil hij teruggeven, zo schrijft hij.

"Ik ben niet alleen blij voor mezelf, maar ook voor Fryslân!", zegt De Hoop. "We hebben altijd mooi hoge kandidaten gehad in Fryslân, met Lutz (Jacobi, red.) natuurlijk. De afgelopen periode was dat niet zo, maar nu hebben we er weer kans op. Dat lijkt mij voor ons allemaal heel goed."

Zetel in Tweede Kamer

In het verkiezingsprogramma van de PvdA is ook aandacht voor Fryslân, waaronder voor de Lelylijn en de bescherming van het Waddengebied. "Ik wil ook laten zien dat Fryslân niet accepteert dat de leefbaarheid achteruitgaat. Daar strijd ik nu al voor in de gemeenteraad, maar er moeten ook mensen zijn die dat in Den Haag doen."

Of De Hoop daadwerkelijk een plek krijgt in de Tweede Kamer is afwachten, omdat de PvdA op dit moment negen zetels heeft. De Hoop is echter positief. "Wij staan in de peilingen op dit moment tussen de 12 en 16 zetels en ik verwacht dat het er meer worden. Ik ga ervan uit dat het gaat lukken."