Organisatie over nieuwe subsidie: "Maak aanvraag niet te moeilijk"

Vertrouwen

Er komt 438 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederlandse bedrijven die willen innoveren, zo werd eerder bekend. Innovatiegroepen zoals Dairy Campus en Circulair Fryslân zijn blij met dat geld, maar laten ook een oproep horen aan de provincie. Ze zijn bang dat de aanvraag te ingewikkeld wordt en veel bedrijven het dan maar laten voor wat het is.

Volgens Houkje Rijpstra is vertrouwen de sleutel voor de nieuwe subsidie. In het verleden bleef er geld over, omdat verschillende bedrijven de steun niet wilden. "Het is veel te ingewikkeld voor ze om een aanvraag te doen", zegt Rijpstra. "Dus laten ze het geld en het idee liggen. Dat is zo zonde. We hebben zelf ook eens steun aangevraagd. Daar waren we erg blij mee, maar we hadden ook vaak te kampen met bureaucratische problemen. Een deel van het geld ging naar de controle door de overheid. Dat is zonde."

Innovatie in Bolsward

In Bolsward heeft machinebouwbedrijf Bos een paar jaar geleden gebruik gemaakt van een EU-regeling. "We hebben er een nieuwe schuiver voor achter de trekker van gemaakt," zegt eigenaar Joris Bos van het bedrijf. "Die was duurzamer dan de vorige. We zijn natuurlijk erg blij met de steun, maar we hebben ook gemerkt dat er veel regels voor 'Brussel' waren. We moesten veel invullen."