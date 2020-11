Laatste dagen voor museum Hert fan Fryslân in Grou

Het museum zat tot november twee jaar geleden gratis in het voormalige gemeentehuis in Grou. Sinds het gebouw in particuliere handen is overgegaan, moet er huur betaald worden. De entreegelden van de l000 tot 1500 bezoekers in een normaal jaar zijn te weinig op uit te kunnen, vertelt Bauke Hooghiemster van het museum. Met de corona zijn de inkomsten nog lager.

Na de sluiting moet de collectie van 6000 stuks exemplaren worden uitgezocht. Daar moet na ongeveer twee jaar een kerncollectie van overblijven die een plek krijgt in een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum, zo is de bedoeling. Al het andere gaat terug naar de eigenaren van wie ze het in bruikleen hebben of naar historisch centrum HCL in Leeuwarden.