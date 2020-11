Vrijspraak en voorwaardelijke celstraf geëist voor ontvoering en mishandeling Groene Ster

Het deel van de voorwaardelijke straf hebben beide al in voorarrest achter de tralies doorgebracht. Vrijdag volgt de eis voor de andere drie verdachten, onder wie een 27-jarige Leeuwarder die een hoofdrol zou hebben gespeeld bij dit misdrijf op 13 september vorig jaar.

Achtergelaten in een sloot

Het toen 18-jarige Groninger slachtoffer werd toen naar de Groene Ster in Leeuwarden gebracht. In de auto werd hij ondervraagd over een hasjdeal waarbij duizend euro spoorloos was verdwenen. In het recreatiegebied werd de Groninger vastgebonden en zijn ogen en mond werden met ducttape dichtgeplakt. Hij werd geslagen en geschopt, met terpentine overgoten en uiteindelijk in de sloot gegooid. Het lukte hem om zichzelf te bevrijden.

Poging tot doodslag niet bewezen

Wie nu wat nu precies heeft gedaan, is voor het Openbaar Ministerie niet helemaal duidelijk. Vijf van de zes verdachten ontkennen dat ze de Groningen hebben ontvoerd en mishandeld. De officier van justitie zei donderdagochtend in zijn requisitoir dat de poging tot doodslag niet kon worden bewezen bij de drie verdachten die donderdag hun eis hoorden.

Vrijspraak

Wel is er volgens hem bewijs voor ontvoering en openlijke geweldpleging. Daarom eiste hij bij twee verdachten voorwaardelijke celstraffen. De derde verdachte ging volledig vrijuit omdat hij pas later in de Groene Ster arriveerde om zijn pinpas op te halen.

"Hij wordt echter wél door een aantal medeverdachten in de buurt van het slachtoffer gezien als daar geweld tegen wordt gepleegd, maar niemand verklaart dat ze hem zelf daadwerkelijk iets hebben zien doen richting het slachtoffer", zei de officier van justitie, die daarom volledige vrijspraak eiste voor de 27-jarige verdachte.

Vrijdag krijgen de advocaten en de verdachten nog het woord. De uitspraak is op 18 december.