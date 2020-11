Getuige neerstorten Amerikaans vliegtuig bij Sint Nicolaasga onthult gedenksteen

Het vliegtuig, dat in opdracht van Engeland naar Bremen was gevlogen, kreeg op de terugreis technische problemen en werd door de Duitsers beschoten. Het toestel is toen neergehaald, met als gevolg dat vier van de inzittenden omkwamen. "De andere zes sprongen met de parachute uit het vliegtuig. Zij zijn later door de Duitsers opgepakt", vertelt Harry Nota uit Sint Nicolaasga. "De plaquette is vooral voor de vier die toen om zijn gekomen."

Dat de Amerikaanse bommenwerpers al 77 jaar geleden neer is gestord, maakt een gedenksteen niet minder belangrijk, vindt Nota. "Ze hebben voor ons het leven gelaten, dat verdient zeker een herdenkingsteken."

In formatie

Eigenlijk zou de plaquette al in mei worden onthuld, maar vanwege het coronavirus kon het toen niet doorgaan. Ook donderdag zal de groep aanwezigen maar klein zijn. Zo kunnen de nabestaanden van de Amerikanen er bijvoorbeeld niet bij zijn. Wel zullen er waarschijnlijk vier F16's, die van Eindhoven naar Leeuwarden vliegen, in formatie over de twee dorpen heen komen. "Dat is toch wel echt bijzonder, want dat gebeurt niet zo vaak meer," zegt Nota.