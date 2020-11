FrieslandCampina schrapt bijna 200 banen in Duitsland

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt in Duitsland 195 banen. De arbeidsplaatsen verdwijnen op de productielocaties in Heilbronn en Keulen. Daarbij probeert het bedrijf voor de getroffen werknemers ander werk binnen of buiten FrieslandCampina te zoeken, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.