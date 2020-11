Veldrijder Gosse van der Meer bereidt zich voor op wereldbekerwedstrijd in Tsjechië

Door de coronacrisis gingen veel wedstrijden in Europa niet door. Zo kon Van der Meer bijvoorbeeld niet fietsen in België, waar normaal gesproken veel veldritten zijn. "De Belgen zijn wat aan het goochelen met de regels van de wedstrijden. Je moet best wel hoog op de wereldranking staan om daar nog te mogen starten. Er mogen ook niet zo veel buitelanders meer meedoen", legt Van der Meer uit.

Tsjechië

Hoewel Tsjechië in lockdown is, kon Van der Meer vrij makkelijk afreizen naar het land. "Dat viel me eigenlijk 100 punten mee. Ik dacht ik rijd er gewoon met de camper heen en kijk wel hoe het gaat. Ik had van tevoren alles geregeld", legt de veldrijder uit. "Ik stond uiteindelijk wel een uur of twee bij de grens te klooien, maar ik knipperde met mijn ogen en ik was in Tsjechië, dus dat ging eigenlijk nog wel vrij vlot."

Tsjechië is op dit moment in lockdown in verband met het coronavirus, maar de regels zijn er inmiddels wat versoepeld voor profsporters. "We mogen gewoon buiten trainen. Het waar is niet al te best, dus ik zit niet heel veel op de fiets. Maximaal drie uurtjes per dag. Maar dat gaat eigenlijk wel heel goed", vertelt Van der Meer.

Wereldranking

Toch baalt de veldrijder wel wat. "Ik had vorig jaar superveel punten behaald voor die wereldranking in wedstrijden die dit jaar allemaal werden afgelast. Dus ik zakte iedere week verder weg op die ranking. Tsjechië was daarom de enige optie waar ik kon starten. Inmiddels is de wereldranking wat aangepast met de wedstrijden van vorig jaar nog, dus nu ben ik weer wat omhooggeschoten en sta ik er weer knap voor."