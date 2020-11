VVD wil weten 'wat een Nationaal Landschapspark Waddengebied toevoegt'

Ook willen ze meer weten van de samenstelling van de commissie Verkenning Nationale Parken, die het advies voor vijf van deze Nationale Landschapsparken opgesteld heeft en wie daarover mee kon praten. De partij vindt dat het Waddengebied niet een soort reservaat moet worden, maar dat ook ecologie en economie in balans moet zijn. Daarbij moet er ruimte blijven voor de activiteiten van mensen zoals die al honderden jaren gebeuren.

In het advies van de commissie staat dat één en ander geen extra beperkingen oplevert en dat het gebied niet op slot gezet wordt. Het doel van zo'n nieuw landschapspark zou moeten zijn dat het een soort proeftuin kan zijn voor het oplossen voor problemen met bijvoorbeeld biodiversiteit.

Weidevogels

De VVD blijft ook zorgen hebben over de dijkversterking Lauwersoog-Koehool, waarbij er aan natuurontwikkeling wordt gedaan. De plannen daarvoor zijn echter nog niet uitgewerkt en er is onrust over in de landbouwsector. Ook vragen Kamerleden nu om aandacht voor de weidevogels in de buitendijkse gebieden van onder anderen It Fryske Gea.

Daarover is eerder ook wel eens discussie geweest tussen de BFVW Bond van Friese Vogelwachten) en It Fryske Gea waarbij toen duidelijk werd gemaakt dat ook de belangen van de waddenvogels bediend moeten worden in dit gebied waar het ook niet goed mee gaat.