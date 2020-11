438 miljoen euro uit Europese fondsen voor Noord-Nederland

Fryslân, Groningen en Drenthe krijgen als regio Noord-Nederland met elkaar 438 miljoen euro het uit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Just Transition Fund. Het geld voor het Noorden is voor de periode 2021-2027. De provincies hebben intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Gedeputeerde Sander de Rouwe is blij met het geld.