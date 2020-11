'Maradona fan de Wâlden' herdenkt Maradona: "Hij kon niet meer stuk"

Schokker heeft onder anderen voor Harkemase Boys en SC Cambuur gespeeld. Dat hij de bijnaam 'Maradona fan de Wâlden' kreeg, ziet hij als een eer. "Het was geen slechte voetballer. Eigenlijk is het voor mijn tijd, ik ben meer van het Messi-tijdperk. Maar in de beelden die ik van hem gezien heb was hij even goed, of zelfs beter. Dus het is een hele eer als je zo'n bijnaam krijgt. Het tekent wel dat mensen ook blij met mij waren."

"Hij kon niet meer stuk"

Als trainer had de echte Maradona een minder goede naam. Hij werd een paar keer uitgesloten vanwege het gebruiken van cocaïne en had verschillende gezondheidsproblemen. Ook zijn aparte houding viel op. Toch bleef het een fenomeen, geeft Schokker aan. "Als je wereldkampioen worden in je eentje, dat is wel een prestatie. Hij kon niet meer stuk in Argentinië.