NK shorttrack niet in Leeuwarden, maar in Heerenveen

Het toernooi zal op dezelfde datum zijn als de bedoeling was: op 2 en 3 januari. Later deze maand zullen al een invitation cup en het NK afstanden voor het shorttrack in Thialf geschaatst worden.

Eerder werd ook al het Wereldkampioenschap afstanden van China naar Heerrenveen verplaatst. In januari wordt een 'schaatsbubbel' in Thialf gecreëerd om veilig een schaatstoernooi te kunnen organiseren in coronatijd