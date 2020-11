Wethouder De Haan in gesprek met betrokken partijen over Cambuurstadion

De ontwikkelaar van het nieuwe Cambuurstadion zit in zwaar weer, nu ontwikkelaar Wyckerveste zich heeft teruggetrokken. De 'business case', waar alle afspraken in staan, zou niet rond te krijgen zijn.

De bekende partijen, bouwbedrijven Van Wijnen, Dijkstra Draisma. ROC Friese Poort, WTC en SC Cambuur zijn in overleg met de wethouder om tot een oplossing te komen. "Dat doen we in alle rust en luwte, zodat we rustig kunnen verkennen hoe we een doorstart kunnen maken met de plannen." Woensdag aan het einde van de middag stond een gesprek op het programma in het Cambuurstadion met de directie van de club.