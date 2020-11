'Boer zoekt Boer'-dating moet boeren aan opvolger helpen

"Het probleem is best groot," geeft Folkerts aan. "Vorige maand is er een rapport gepubliceerd van de Wageningen Universiteit over opvolging in de melkveehouderij. Daar stopt 33 procent van de boeren en 14 procent daarvan omdat ze geen opvolger vinden. We raken boeren kwijt, maar als er wel mensen een boerenbedrijf willen is het zonde als de boerderijen op een andere manier worden verkocht."

Daarom kan professionele hulp een uitkomst zijn. "De website liep al een poos, maar na de webinar hebben we 25 nieuwe aanmeldingen gekregen van mensen die wel een boerderij willen overnemen en twee die hun boerderij wel willen overdragen aan iemand buiten de familie."

Welke profielen passen bij elkaar?

Belangrijk is wel dat het niet alleen bij online daten blijft. Folkerts: "Wij hebben nu alleen nog een website waar de partijen elkaar kunnen vinden. Maar wij zeggen: eigenlijk is dit ook een relatie die je voor het leven aangaat. Het is een grote stap, dan is er meer nodig. Dus dan is het mooi als er een professional tussen zit die met de boeren en jongeren in gesprek gaat en met de profielen kijkt wie er bij elkaar kunnen passen."