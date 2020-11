Online rijtest helpt om veiliger te rijden

Zo'n 90 procent van de ongelukken wordt veroorzaakt doordat bestuurders hun gedrag niet goed op de situatie afstemmen. In de test komen verschillende situaties voor, zoals rijden in het donker, in de trein of op een drukke kruising. Maar ook in het gedrag van mensen zelf kunnen fouten ontstaan. "In de ervaring die je door de jaren heen hebt opgebouwd kunnen ook verkeerde dingen zijn ingeslopen," legt Rob Stomphorst van VNN uit.

Tips

De test kijkt naar hoe een automobilist daarmee omgaat. Na afloop volgt een advies op maat, dat helpt om bewuster en veiliger te rijden. Het gaat dus niet om de kennis van verkeersregels en -borden. "Je bent niet echt aan het rijden, het zijn plaatjes van een situatie. Bijvoorbeeld van een drukke situatie in een stad met allerlei borden. Het meet of je als bestuurder goed met situaties om kan gaan en of je ontspannen bent. Als je het eerlijk invult, krijg je resultaat met een aantal tips."

De Rij Bewust Test is gratis, zegt Stomphorst. "En het is ook is anoniem, dat is prettig. Het maakt niet uit als je wat fout doet."